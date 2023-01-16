Окупанти перетягнули міномети ближче до правого берега, – активіст про обстріли Херсона

Окупанти обстрілюють Херсон засобами ближньої дії, зокрема мінометами. За добу 15 січня було зафіксовано близько двох десятків прильотів безпосередньо по обласному центру.

Росіяни перемістили свої міномети ближче до правого берега. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов.

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За його словами, відстань, яка розділяє правий берег і материкову частину лівого берега, зазвичай не дозволяє мінометам діяти з якихось більш-менш закритих позицій.

Схоже, що вони перетягнули міномети на дачний кооператив "Чайка-2", найближчий до правого берега. Перші обстріли саме звідти були. А далі вони позавчора перетягли їх на острів між протоками Чайка і Конка, ще ближче до правого берега,

– повідомив активіст.

За словами Молчанова, з півострова росіяни провели обстріл і отримали відповідь.

"Судячи по силі вибуху, який був зафільмований з дрона, принаймні запаси мін там були знищені", – розповів Молчанов.

Але, за даними активіста, обстріли продовжувались не лише по правому берегу, але і по окупованих Олешках, де постраждав багатоквартирний дев’ятиповерховий будинок.

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Б'ють по соціальній інфраструктурі

За словами Молчанова, 15 січня мінометний обстріл відбувся в кількох локаціях Херсона. Зокрема, недалеко від центру міста біля великого масиву багатоквартирних будинків.

Були так само влучання і в західній частині міста, де знаходиться дитяча обласна стоматклініка, кардіодиспансер, єдиний в Херсоні римо-католицький костел і колишній "Сбєрбанк Росії",

– повідомив активіст.

На його думку, росіяни від атак по площах перейшли на цілеспрямоване знищення соціальної інфраструктури, в першу чергу медичної.

"Хоча вони не зупиняються і перед іншою інфраструктурою. В першу чергу, це не пограбований ними, хоча і позбавлений можливості працювати тролейбусний парк, нещодавно був автобусний парк", – згадав Володимир Молчанов.

Активіст вважає, що херсонцям, які залишилися в місті, агресори постійно створюють неможливі умови для життя, а згори постійно може щось прилетіти.

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