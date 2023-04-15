"Мені тепер лише в армію": під час обстрілу Херсона загинула сім'я спортивного лікаря

Під час обстрілу Херсона напередодні Великодня загинула сім'я спортивного лікаря Володимира Дудки. Його дружина та дочка отримали несумісні з життям травми.

Ворог підступно обстріляв Таврійський мікрорайон міста напередодні Великодня, 15 квітня. Один з артилерійських снарядів влучив поблизу освітнього закладу.

Дивіться також Росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на школу в Зміївці: загинув заступник директора

Спортивний лікар втратив сім'ю

Загиблі 48-річна та 28-річна жінки отримали смертельні поранення, від яких померли на місці інциденту. Як виявилося, це були дружина та донька спортивного лікаря й фізіотерапевта Володимира Дудки.

Чоловік все життя працював у футбольних клубах. Серед них такі, як МФК "Кристал" Херсон, "Таврія" Сімферополь, "Енергія" Нова Каховка та інші. У місцевій футбольній асоціації висловили співчуття Володимиру.

Весь колектив Херсонської обласної асоціації футболу висловлює найщиріші співчуття Володимиру, родичам, близьким та друзям загиблих. Відчуваємо скорботу разом із вами. Вічна і світла пам'ять,

– заявили в асоціації.

Окрім того, в організації нададуть фінансову допомогу Володимиру Дудці, який втратив свою родину. Допомогти закликали й усіх небайдужих.

Володимир Дудка заявив, що після такої втрати підуть до лав ЗСУ, аби нищити ворога. Про це повідомив начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

"Нема більш вмотивованих солдатів ніж ті, хто все втратив. Сьогодні стало на одного такого більше", – написав він.

Окупанти щодня обстрілюють Херсонщину