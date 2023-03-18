Росіяни вдарили касетними боєприпасами по ритуальній службі у Краматорську: є загиблі
18 березня 2023, 18:10Читать новость на русском
Джерело:Павло Кириленко
Росіяни 18 березня обстріляли Краматорськ, що на Донеччині, касетними боєприпасами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що це – оперативні дані на 17:15.
До речі Росія вдарила по будинках у Краматорську: жахливі кадри з місця влучання
Що відомо про атаку
Росіяни поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкодили десяток житлових будинків та декілька автівок.
Кириленко наголосив, що окупанти цілеспрямовано били по місту, оскільки український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян.
За всі злочини загарбники будуть відповідати.
Обстріл Краматорська / Фото Донецької ОВА
Наслідки обстрілу / Фото Донецької ОВА
Попередній обстріл Краматорська
- Росіяни вранці 14 березня вдарили по центру Краматорська. Ракета влучила у багатоквартирні будинки, де були мирні люди.
- Відомо, що 9 людей зазнали поранення, один потерпілий помер.
- У результаті атаки було пошкоджено 25 багатоквартирних та один приватний будинок, дитячий садок, музей та будівлю Ощадбанку, 2 авто.
- Ввечері 1 лютого Росія також атакували Краматорськ. Вони вдарили балістичною ракетою "Іскандер-К" і влучили в житловий будинок в центрі міста. Унаслідок атаки 4 людей загинули. Ще 8 зазнали поранень.