Росіяни вдарили касетними боєприпасами по ритуальній службі у Краматорську: є загиблі

18 березня 2023, 18:10
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Джерело:

Павло Кириленко

Росіяни 18 березня обстріляли Краматорськ, що на Донеччині, касетними боєприпасами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що це – оперативні дані на 17:15.

До речі Росія вдарила по будинках у Краматорську: жахливі кадри з місця влучання

Що відомо про атаку

Росіяни поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкодили десяток житлових будинків та декілька автівок.

Кириленко наголосив, що окупанти цілеспрямовано били по місту, оскільки український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. 

За всі злочини загарбники будуть відповідати.


Обстріл Краматорська / Фото Донецької ОВА


Наслідки обстрілу / Фото Донецької ОВА 

Попередній обстріл Краматорська

  • Росіяни вранці 14 березня вдарили по центру Краматорська. Ракета влучила у багатоквартирні будинки, де були мирні люди.
  • Відомо, що 9 людей зазнали поранення, один потерпілий помер.
  • У результаті атаки було пошкоджено 25 багатоквартирних та один приватний будинок, дитячий садок, музей та будівлю Ощадбанку, 2 авто.
  • Ввечері 1 лютого Росія також атакували Краматорськ. Вони вдарили балістичною ракетою "Іскандер-К" і влучили в житловий будинок в центрі міста. Унаслідок атаки 4 людей загинули. Ще 8 зазнали поранень.

Автор: Ольга Музика