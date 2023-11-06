Ракетою "привітали" з 124-річчям: окупанти пошкодили Одеський художній музей

Пізно ввечері 5 листопада окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок ворожої атаки постраждав Одеський національний художній музей.

Спершу про те, що будівля музею постраждала, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов. Згодом інформацію підтвердили й в ОВА.

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В Одесі загарбники пошкодили музей

За словами Труханова, пошкодження установи серйозні, однак не критичні.

Трохи туди, трохи сюди й могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося,

– зазначив мер міста.

Він також показав кадри з музею. На них помітні пошкодження у залах установи.

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Очільник ОВА Олег Кіпер розповів, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

Саме в ніч на 6 листопада окупанти "привітали" нашу архітектурну пам'ятку ракетою, що влучила поруч,

– написав він.

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. За даними ОВА, наразі там проводять роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Внаслідок обстрілу Одеси пошкоджений музей / Фото ОВА

Нічна атака на Одесу: що відомо

Ввечері в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин жителі Одеси почули звуки вибухів. Згодом пролунали повторні.

В ОВА закликали місцевих жителів перебувати у безпечних місцях до відбою. А також попросили не знімати роботу ППО. Одразу після застереження у деяких телеграм-каналах почали публікувати кадри прильотів. Тоді Олег Кіпер знову звернувся до місцевих, наголосивши, що такий "піар" грає на руку ворогу.

Після півночі стало відомо, що внаслідок атаки на Одесу поранення отримали 5 людей. У постраждалих зафіксували осколкові поранення. Усіх госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

У Силах оборони півдня уточнили, що Одещина постраждала від щільної мішаної ракетно-дронової атаки по середмістю і припортовій інфраструктурі.