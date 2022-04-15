Росіяни обстріляли околиці Криворізького району із систем залпового вогню

Російські загарбники знову атакували Дніпропетровщину. Ворог відкрив вогонь по околицях Криворізького району.

Гатили із систем залпового вогню. Таку інформацію ввечері 15 квітня озвучив Олександр Вілкул, очільник військової адміністрації Кривого Рогу, пише 24 канал.

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На щастя, обійшлося без жертв

За словами посадовця, противник завдав ударів з боку Херсонської області. На щастя, внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав. Як уточнив Вілкул, лінія зіткнення з російськими окупантами наразі проходить всередині Херсонської області. На території Дніпропетровщини ворожих військ немає.

Про небезпеку через боєприпаси

Крім цього, глава військової адміністрації закликав жителів Криворізького району пересуватися між населеними пунктами лише дорогами загального користування. Все через ризики наїхати на ворожі боєприпаси. Адже зараз росте трава, через що їх значно гірше помітно.

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