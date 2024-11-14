Під Покровськом окупанти поцілили в авто з родиною: син загинув, батьки – поранені

Росіяни під Куп'янськом атакували дроном авто, в якому перебувала родина місцевих жителів. Внаслідок удару син загинув, а батьки отримали поранення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Покровську МВА. Зауважимо, що окупанти вже на підступах до Покровська.

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Росіяни поцілили в автівку з родиною

На Донеччині, у Покровській громаді, черговий обстріл російськими військами призвів до трагічних наслідків. Унаслідок атаки на трасі біля села Новотроїцьке загинув місцевий мешканець, 1991 року народження, а його батьки – отримали поранення. Ворожий дрон атакував автомобіль родини приблизно о 15:00.

У МВА зауважили, що представники поліції та ДСНС щодня фіксують воєнні злочини російських військ, які невпинно завдають ударів по Покровській громаді.

13 листопада окупанти неодноразово застосовували зброю проти мирного населення громади.

Зокрема, о 04:30 внаслідок обстрілу селища Шевченко був пошкоджений житловий будинок, на щастя, без постраждалих. Близько 10:00 ворожий дрон атакував огорожу підприємства, що спричинило пошкодження автівки, але жертв та постраждалих вдалося уникнути. О 14:30 черговий обстріл дрона пошкодив фасад, паркан і дах приватного будинку на вулиці Київській, також без постраждалих.

Яка ситуація поблизу Покровська

За інформацією DeepState, окупанти вже перебувають за 8 – 9 кілометрів від Покровська. Попри те, що місто постійно обстрілюють артилерією та FPV-дронами, там продовжують залишатися 11,5 тисячі жителів, зокрема, 51 дитина.

Окупанти на підступах до Покровська: дивіться на карті

Зауважимо, що в місті запроваджено обов'язкову евакуацію. Також там повністю відсутнє опалення, а електроенергією забезпечено на 60%.