Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинули троє людей – ЗМІ

Окупанти обстріли селище Білозерка на Херсонщині. Це трапилось з 18:00 до 19:00 21 травня.

Про це розповіли журналістам місцеві мешканці. Вони зазначили, що є троє загиблих.

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"Ми чули 2 прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це неподалік від вулиць Херсонської й Соборної", – розповідають жителі Білозерки.