Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинули троє людей – ЗМІ
22 травня 2022 , 00:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Окупанти обстріли селище Білозерка на Херсонщині. Це трапилось з 18:00 до 19:00 21 травня.
Про це розповіли журналістам місцеві мешканці. Вони зазначили, що є троє загиблих.
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"Ми чули 2 прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це неподалік від вулиць Херсонської й Соборної", – розповідають жителі Білозерки.