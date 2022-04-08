Росіяни обстріляли Шосткинський район на Сумщині: одна людина отримала поранення

Російський агресор здійснив черговий цинічний обстріл на Сумщині. Під вогнем російських окупантів опинився Шосткинський район.

Окупанти пошкодили цивільний будинок

Про обстріл Шосткинського району повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Повідомляється, що росіяни завдали удару зранку 8-го квітня.

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Унаслідок обстрілу окупантів у селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Також через обстріл одна людина отримана пораненням.

Живицький інформує, що в постраждалої людини осколкове поранення.

Сьогодні зранку російські війська обстріляли Шосткинський район. У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення,

– йдеться у повідомленні глави Сумської ОВА.

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