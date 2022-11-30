Вдарили по центру міста: Молчанов розповів про наслідки обстрілу Херсона

Росія продовжує тероризувати деокуповану територію Херсонщини. Вранці 30 листопада російські загарбники обстріляли звільнений Херсон.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, росіяни вдарили по центру міста.

Читайте також Якщо не відчиняєш – могли вибити двері, – жителька Херсона про "референдуми"

Росіяни обстріляли центр Херсона

Унаслідок ворожої атаки були пошкоджені кілька житлових будинків та медичні заклади. Зокрема, була частково зруйнована багатоповерхівка, на першому поверсі якої розташована дитяча стоматологічна клініка в Херсоні.

Крім цієї житлової будівлі, також пошкоджена будівля художнього музею імені Олексія Шовкуненка, яку раніше пограбували росіяни. Там поряд розташовані ще кілька історичних будівель. Це, мабуть, найкращі з архітектурної точки зору будівлі Херсона,

– розповів Молчанов.

Як повідомили у Херсонській ОВА, внаслідок російської атаки загинула 70-річна мешканка Херсона, яка перебувала у власній квартирі. Ще один чоловік отримав поранення на вулиці – російські снаряди падали на дорогу. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу.

Окупанти вдарили по центру Херсона / Фото Херсонської ОВА

Інтенсивність обстрілів Херсона знизилася

За словами херсонського активіста, в останні дні інтенсивність обстрілів обласного центра відчутно знизилася. Це пов'язано з тим, що українські військові влучними ударами артилерії знищили кілька складів боєприпасів ворога на лівобережжі Херсонщини.

Попри це, росіяни, на жаль, все-таки знайшли можливість зіпсувати життя херсонцям, а декому – й перервати,

– додав Молчанов.

Що відбувається на Херсонщині: останні новини

У селищі Правдине Херсонської області виявили нове масове поховання людей. У загальній могилі знайшли тіла 6 чоловіків. Неподалік цього місця поховали тіла ще двох людей, зокрема – молодої жінки. Тіла виявили зі зв'язаними руками та зав'язаними очима. Людей розстрілювали з близької відстані в потилицю.

На звільненій від окупантів Херсонщині відновлюють електропостачання. Попри обстріли росіян, енергетики вже забезпечили світлом половину Херсона.

В Херсонській області ЗСУ продовжують вести боротьбу з загарбниками. Тактика ЗСУ щодо звільнення лівобережжя полягає у виснаженні російської військової інфраструктури ударами високоточної системи озброєння, а далі – розгортання контрнаступу на лівому березі – на суходолі.

Зверніть увагу – Обстріли України 30 листопада: дивіться відео