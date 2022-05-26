Росіяни обстріляли цивільні авто на Миколаївщині: загинули двоє дітей
Джерело:Офіс генпрокурора
Внаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинули вже 240 дітей. Загалом від дій російських загарбників постраждали щонайменше 676 неповнолітніх.
Про це повідомили у Офісі генерального прокурора станом на ранок 26 травня. У відомстві також прозвітували про низку злочинів проти дітей, які зафіксували українські прокурори.
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Російські загарбники вбивають дітей
Зокрема під час фіксації кримінальних правопорушень прокурори встановили, що російські окупанти обстріляли цивільні авто. Трагедія сталась у Миколаївському районі Миколаївської області.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок цинічного та жорстокого обстрілу ворогом цивільного автомобіля загинули двоє дітей.
Також стало відомо, що під час обстрілу міста Маріуполь Донецької області поранення отримала 16-річна дівчина.
Скільки дітей постраждали від росіян
За даними ОП, станом на 26 травня найбільше дітей постраждали у Донецькій області. Там від рук окупантів постраждали щонайменше 151 неповнолітних. На Київщині зафіксували 116 таких випадків.
У самому місті Києві внаслідок обстрілів загарбників постраждали ще 16 дітей. Загалом, як повідомили у відомстві, у різних областях України постраждала така кількість дітей:
- у Харківській області – 105 дітей;
- у Чернігівській – 68;
- у Луганській – 50;
- у Херсонській – 49;
- у Миколаївській – 45;
- у Запорізькій – 28;
- у Сумській – 17;
- у Житомирській – 15.
Моторошні злочини Росії 24 травня
В Офісі генпрокурора прозвітували про фіксацію відразу низки злочинів, які скоїли російські загарбники 24 травня. Так внаслідок обстрілів військовими Росії села Красногорівка, що на Донеччині, тяжке поранення отримала 6-річна дитина.
Через обстріл дівчинка зазнала тяжких поранень нижньої кінцівки. Аби врятували життя 6-річної дитини, лікарям довелось провести ампутацію пошкодженої ніжки.
Крім того, 24 травня через обстріл окупантами міста Балаклія Харківської області тяжке поранення отримала 9-річна дитина.
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Офіс генпрокурора про злочини проти дітей: свіжі цифри
- В Офісі генпрокурора станом на ранок 26 травня 2022 року зафіксували вже більше ніж 676 постраждалих дітей в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.
- За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 240 дітей загинули. Ще понад 436 зазнали поранень.
- Як наголосили у відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Крім того, через обстріли та авіабомбардування російськими окупантами українських міст та сіл, пошкоджено 1883 заклади освіти.
- При цьому 178 закладів освіти противники зруйнували повністю.
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