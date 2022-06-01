Росіяни обстріляли завод "Пролетарій" у Лисичанську: як минула доба 31 травня на Луганщині

Російські окупанти продовжують потужно обстрілювати Луганську область. 31 травня ворожий вогонь накрив завод "Пролетарій" та об'єднання "Азот".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про те, як минула доба в регіоні. За його словами, окупанти продовжують руйнувати об'єкти промисловості.

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Росіяни ведуть штурмові дії, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, при цьому продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об'єкти промисловості,

– зазначив Гайдай.

Яких руйнувань ворог завдав Луганщині

О 18:55 росіяни з літака атакували об'єднання "Азот" у Сєвєродонецьку. Через це трапився викид отруйних речовин. По заводу "Пролетарій" у Лисичанську окупанти вели артилерійський обстріл. Відомо, що пошкоджень зазнали декілька приміщень.

На Лисичанському склозаводі "Пролетарій" виготовляють листове поліроване скло для будівельних та інших підприємств України та сусідніх держав.

Крім того, російські загарбники цинічно обстрілюють житлові будинки:

у Гірському зруйнували щонайменше 6 будинків та школу мистецтв;

у Врубівці – також 6 будинків;

у Новоіванівці – 5;

у Сєвєродонецьку – 4;

у Лисичанську – 3;

у Миколаївці – 2.

Що відбувалося на фронті

Ворог штурмував північні, південні та східні райони Сєвєродонецька. На жаль, деякі окупаційні підрозділи досягли успіху. Тепер вони закріплюються у центрі міста.

Росіяни нахабно намагаються витіснити підрозділи Збройних Сил України із зайнятих позицій біля Білогорівки та Врубівки. Крім того, у районах Комишувахи і Ниркового окупанти застосували штурмову та армійську авіацію.

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Наслідки російських обстрілів Луганської області / Фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

Успіхи ЗСУ на Луганщині

Упродовж 31 травня наші відважні воїни відбили 9 ворожих атак. Під час них бійці знищили 2 російські танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 автомобілів.

Путін віддав наказ щодо конкретних термінів захоплення Донбасу

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, президент Росії Володимир Путін зобов'язав своїх військових повністю захопити Луганську область до 1 червня. На Донеччину, де для ворожого війська ситуація складніша, очільник Кремля дав трохи більше часу – до 1 липня. Тобто від ідеї одночасного захоплення Донбасу окупанти відмовилися.

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