Флагман керамічного виробництва: росіяни обстріляли завод Zeus Ceramica у Слов'янську

Ввечері 13 липня росіяни обстріляли завод Zeus Ceramica у Слов'янську. На щастя, обійшлось без жертв, але приміщення удар зруйнував вщент.

Завод став черговою ціллю російських окупантів на Донеччині. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Удар по економіці

Кириленко наголосив, що Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі. Цією продукцією користуються у Євросоюзі, США та Канаді. Тому Кириленко зазначив, що руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону.

Росіяни нищать наш промисловий потенціал. Але за все самі ж і заплатять!

– наголосив глава ОВА.

Він також оприлюднив моторошні кадри руйнувань.



Обстріляний завод у Слов'янську / Фото з телеграму Павла Кириленка

Всередині виробничого приміщення повибивало всі вікна. Крім того, пошкоджень зазнало обладнання.

Росіяни обстріляли завод Zeus Ceramica: відео

Попередні обстріли Слов'янська

Окупанти обстріляли Слов'янськ вночі 12 липня. Влучили у приватний сектор та пошкодили житлові будинки.

Вночі 8 липня ворог теж запустив снаряди у житловий будинок. Внаслідок цього загинула жінка.

7 липня внаслідок обстрілів Слов'янська з РСЗВ постраждали мирні мешканці. росіяни атакували мікрорайони Лісний і Словкурорт.

Через постійні обстріли влада наполегливо закликає місцевих жителів евакуюватись.

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