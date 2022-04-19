Росіяни обстрілювали Донеччину з "Градів" та поранили дитину: фото наслідків

19 квітня 2022 , 11:07
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Лише за добу окупанти 21 раз обстрілювали Донеччину. Внаслідок ударів загинули 5 мирних жителів, ще 6 поранено, серед них — дитина.

Руйнувань зазнали щонайменше 40 цивільних об'єктів. Зокрема, житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.

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Що обстріляли

Росіяни завдали ударів по Маріуполю, Авдіївці, Вугледару, Лиману, Краматорську, Мар'їнці, Красногорівці, Великій Новосілці, Новгородському, Нью-Йорку, Луганському, Шандриголовому, Нікольському, Торському, Зарічному, Роздольному, Берестовому.

Ворог гатив по мирних з ракет, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Руйнування на Донеччині / Фото Нацполіції:

 

Автор: Ольга Музика