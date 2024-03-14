П'ять дронів за пів години: росіяни цілеспрямовано почали бити по фермах на Харківщині
Наприкінці лютого росіяни почали обстрілювати аграрні підприємства у Харківській області. Ворог цілеспрямовано атакував фермерські господарства безпілотниками типу "Герань-2".
Внаслідок удару окупаційної армії загинули тварини та пошкоджено будівлі. Детальніше про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.
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Що відомо про обстріл ферми
Російські загарбники наприкінці лютого вдарили п'ятьма дронами "Герань-2" по фермерському господарству на Харківщині. Перший дрон влучив у склад й після цього розпочалася пожежа. Нині ця будівля аварійна й не підлягає відновленню. Потім два БпЛА прилетіли на ферму, один – у силосну яму й ще один впав у лісосмузі, але не розірвався.
Це все сталося протягом 35 хвилин,
– зауважив директор аграрного підприємства Олександр Красовський.
Окупанти цинічно обклеїли дрон смайликами й направили його на харківську ферму. Працівники підприємства не постраждали. Проте під завалами загинули 10 телят.
Нам пощастило, що люди не постраждали, а будівлі відбудуємо,
– мовив директор аграрного підприємства.
На його думку, це було цілеспрямоване влучання в аграрне підприємство, адже вже розпочалися польові роботи. Техніка працює, відбувається підживлення озимої пшениці. Такі удари по господарствах є частиною економічної війни Росії проти України.
Попри те, що частина будівель знищена та пошкоджена, фермери взяли себе в руки й продовжують працювати. Навіть під обстрілами харківські фермери працюють, щоб поповнювати бюджет й у магазинах була продукція українського виробництва.
До слова, зранку 13 березня російські загарбники двічі обстріляли села на Куп'янщині. Росіяни з артилерії били по житлових будинках. На щастя, обійшлося без поранених. Однак ворог пошкодив багато помешкань. Напередодні ворог обстріляв понад 20 населених пунктів.
Обстріли Харківщини: останні новини
- Вдень 14 березня росіяни вкотре атакували Харків. В обласній військові адміністрації повідомили, що ворог вдарив по місту ракетою С-300. За попередньою інформацією, прильоти у близькому передмісті.
- У ніч проти 14 березня російські загарбники також била по об'єктах телевізійної інфраструктури на Харківщині. Внаслідок обстрілу у кількох районах області виникли перебої із теле- та радіосигналом.
- Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську вночі 12 березня. Пошкоджено житловий будинок, а в кількох квартирах виникла пожежа.