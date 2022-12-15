Росіяни обстріляли інфраструктурні об'єкти Харківщини

15 грудня 2022, 14:38
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Джерело:

Олег Синєгубов

Російські окупанти атакували Харківську область. Влада закликала мирних мешканців перебувати в укриттях, щоб зберегти життя та здоров'я.

Відповідну інформацію про ситуацію в регіоні 15 грудня розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Окрім того, місцеві мешканці чули вибухи в обласному центрі.

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Яка ситуація на Харківщині

Станом на 14:33 15 грудня очільник ОВА повідомив, щоб жителі перебували в укриттях, адже росіяни завдавали ударів по області. 

Орієнтовно о 14:33 Суспільне повідомило, що у Харкові пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в Харкові пролунали вибухи.

"Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти", – заявив міський голова.

Він також попросив усіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях.

Важливо. Тривога в регіоні почалась орієнтовно о 14:32, а відбій пролунав орієнтовно о 15 годині 15 грудня. 

Де ще лунали вибухи та з чого атакував ворог

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що у місті Дергачі чутно звуки вибухів.

Він закликав людей бути в укриттях. Проте згодом уточнив, що прильотів на території громади не зафіксували. 

Активіст Сергій Стерненко розповів, що  росіяни вдарили по Харківській області модифікованими зенітно-ракетними системами С-300.

Обстріл здійснили з району населеного пункту Разумноє — Крутой Лог Білгородської області (Росії – 24 канал),
– заявив Стерненко.  

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Важливі новини з Харківщини

  • Російські окупанти 13 грудня атакували Харківську область. За даними Олега Синєгубова, вдарили по місту Куп'янськ. 
  • На жаль, під вибухову хвилю потрапив автомобіль швидкої допомоги. Вороги поранили 54-річного фельдшера. 
  • 9 грудня росіяни атакували передмістя Харкова. Відомо, що декілька російських ракет впали на території Безлюдівської громади області. У селі Котляри горіли одразу 2 приватні будинки.
  • Також ворог пошкодив житловий будинок та 3 автомобілі. У вогні були господарча споруда і розбомблений гараж на загальній площі 150 квадратних метрів.

Автор: Діана Квасневська