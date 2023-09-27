Росіяни обстрілюють Херсон з лівого берега: у місті – вибухи

Російські окупанти вдень 27 вересня обстрілюють Херсон з лівого берега. У місті лунають вибухи.

Тривога на території області наразі не оголошена. Водночас людей просять негайно перейти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не надійде офіційна інформація, що загроза – минула. Будь ласка, не нехтуйте цим правилом. Воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Роман Мрочко – начальник Херсонської МВА – розповів деталі, що відбувається у місті.

У Херсоні чути вибухи. Армія Росії обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, місцевим жителям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами та ракетами, але й огидними фейками.

Російські окупанти регулярно скоюють терористичні атаки по Херсону. Зокрема, 26 вересня ворог обстріляв місто. У різних районах міста зафіксували прильоти. Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по Україні.