Обстріли не послаблюються: у що цілять росіяни на Херсощині

Останніми днями росіяни активно обстрілюють Херсон та область. Свої злочини вони навіть не приховують, а хизуються ними у соціальних мережах та в окупаційних каналах.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що загарбники викладають багато відео, на яких видно, як вони "полюють" з дронів на цивільних. Також публікують кадри з наслідками своїх ударів.

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Що під прицілом ворога

Окупанти дуже активно обстрілюють саме цивільних. Мовиться про цивільні автобуси, карети швидкої допомоги. Наприклад, 6 січня вони скинули дрон на маршрутку, в якій перебували люди. Загинув чоловік.

Також росіяни обстрілюють лівий берег, який є окупованим. Це роблять для того, щоб перекрутити інформацію і звинуватити в ударах Збройні Сили. На правому березі постійно ціляться у цивільну інфраструктуру: водогони, газогони. Очевидно, загарбники мали намір залишити людей без тепла, але не розрахували, що на півдні зими досить теплі.

Страждає громадський транспорт, особливо електро, тому що обстріли завжди супроводжуються перебиттям контактних ліній. Тому обстріли не послаблюють, а окремою проблемою є FPV-дрони,

– наголосила Євгенія Вірлич.

Обласна військова адміністрація просить повідомляти про зафіксовані в небі дрони, щоб потім можна було попередити про них місцевих. Російські безпілотники літають над Херсоном та областю доволі далеко. Вони переносять вибухівку, міни з пелюстками та розкидають їх по місту.

Тактика повторних обстрілів

Росіяни попереджають, що можуть завдавати ударів по службах, які ліквідовуватимуть наслідки обстрілів. Такої тактики не дотримуються постійно, але повторні удари фіксують часто. Ворог цього не соромиться і відкрито підтверджує.

Але варто відзначити дуже потужну роботу наших Сил оборони України. Вони роблять все для того, щоб завадити росіянам атакувати повторно,

– підкреслила журналістка.

Однак, на жаль, такі випадки трапляються. Ба більше, окупанти знають, що комунальники, екстрені служби в Херсоні реагують дуже оперативно. За роки постійних обстрілів вони навчили робити все можливе й ворог хоче цим скористатися.