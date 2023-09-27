Херсонська область потерпає від російських обстрілів: як місцева влада попереджає про небезпеку

Російські окупанти продовжують тероризувати звільнений правий берег Херсонської області. Жодна ніч не минає без обстрілів. А останній час ворог все частіше скидає керовані авіабомби.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич. Місцеві мешканці повідомляють про нові звуки – так званий "тихий" обстріл.

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Обстріли Херсонщини

Через постійні обстріли влада Херсонської області намагається заздалегідь попереджати місцевих мешканців про небезпеку, щоб вони встигали ховатися. Зокрема, посадовці керуються повідомленнями від військових.

Бо тривога – це лише на авіаобстріл. А ствольна артилерія і тому подібні обстріли трапляються без тривоги. Тому якщо є інформація від військових, ОВА і МВА стали попереджати про можливі обстріли,

– пояснила журналістка.

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Росіяни постійно б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, намагаючись їх знищити і зробити нестерпним життя місцевих мешканців цієї зими.

Зокрема, за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу ворог здійснив 119 обстрілів. Окупанти влучили по житлових кварталах, навчальних закладах, території заводів, медичному закладі у Бериславі. Поранення дістали 12 людей. На ранок 27 вересня окупанти вдарили з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району.

"Крім цього російська пропаганда просуває думку, що вони "повернуть" Херсон і Берислав, але це виключений варіант. Всі, хто живе на місцях, розуміють – їх деокупували і це не повториться. Але вони (росіяни – 24 Канал) роблять життя нестерпним, щоб показати, мовляв, під час окупації цього було менше. Цієї мети вони не досягають. Місцеві кажуть: переживемо обстріли, аби не було росіян", – розповіла Євгенія Вірлич.

Вона додала, що особливо посилюється російська агресія від повідомлень про успіх ЗСУ на фронті. А також останніх подій у тимчасово окупованому Криму.

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