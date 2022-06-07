Росіяни обстрілюють і намагаються повернути звільнені ЗСУ території Херсонщини

Бойові дії на Херсонщині не вщухають. Ворог не залишає спроб повернути звільнені раніше ЗСУ території.

За даними Офісу Президента, ворог регулярно обстрілює окуповані села Херсонщини з артилерії.

Важливо Окупанти на Херсонщині пропонують гроші за отримання паспорта Росії

Важка ситуація залишається у населених пунктах Бериславського району. Гуманітарну допомогу туди доставити неможливо. До того ж окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії в області.

ЗСУ дають бій ворогу

Українські військові продовжують знищувати окупантів на Півдні. Упродовж минулої доби ворог зазнав втрат як серед особового складу, так і озброєння. Про це свідчать актуальні дані Генштабу станом на ранок 7 червня. У зведенні мовиться про те, що наші захисники та захисниці знищили як бійців країни-агресорки, так і їхню техніку.

Загалом на Південнобузькому напрямку у ворога зараз одна стратегія. Він намагається зміцнити свої оборонні позиції. Крім того, російські військові роблять усе можливе для того, щоб утримувати рубежі, на які вони вже вийшли.

Наші військові це прекрасно розуміють. Тож вони починають плавно, але впевнено займатись знищенням ворога.

Так, на Херсонщині відкривали вогонь з гелікоптерів по скупченнях сил російських військових.

А от на Миколаївщині з літаків атакували склади боєприпасів.

Внаслідок цього російські загарбники втратили понад 20 бійців та до 10 одиниць техніки. Якщо конкретніше, то в оперативному командуванні "Південь" повідомили про знешкоджених 26 окупантів, танк, гаубицю, 6 одиниць броньованої техніки, а також 2 автомобілі.

Як херсонці потерпають від дій окупантів

Нещодавно російські окупанти перестали впускати та випускати людей з території тимчасово окупованої Херсонщини. Крім того, вищі офіцери дозволили підлеглим воякам розстрілювати мирне населення.

За словами херсонського активіста Володимир Молчанов, окупанти викрадають місцевих фермерів і починають їх катувати. Все задля того, щоб продовжували свій агробізнес. Згодом окупанти заберуть частину врожаю. Ніхто не знає точну статистику, але кілька таких викрадень набули розголосу. Також росіяни змусили усіх "зареєструватися", щоб вони могли далі вести бізнес.

Раніше, ще у квітні, схожу інформацію оприлюднила колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, загарбники вимагали, щоб фермери ділилися з ними частиною врожаю.

Крім того, окупанти, як завжди, займаються крадіжками. Вони вивозять українські фрукти та овочі з Херсонщини до тимчасово окупованого Криму, де продають з надписом "З Херсона".

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 7 червня: дивіться відео