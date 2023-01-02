Люди на окупованих територіях вже розуміють, що по Донецьку б'є саме Росія

В одній із донецьких спільнот у соцмережах поширюють повідомлення про обстріли. Проте тепер у них звинувачують росіян.

У дописі мовиться, що мешканці Донецька мають все більше доказів того, хто насправді атакує та тероризує їхнє місто.

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"Сьогодні вночі (24 грудня – 24 канал) знову прилетіло з "Града" з тилу. Навіть за фото легко ідентифікуються локація та напрямки обстрілу та прильоту снаряда. Схоже, що "братушки" вже нічого не бояться і відкрито знищують Донецьк гірше за укропів", – написали у спільноті.



Допис, який поширюють у соцмережах / Скриншот зі сторінки

Обстріл Донецька

Росіяни у ніч з 23 на 24 грудня обстрілювали тимчасово окупований Донецьк. Інформацію про атаки та їхні наслідки неможливо перевірити, але місцеві ресурси заявляли, що пошкоджено кілька будівель, автомобілі та дорожнє полотно на вулицях Таманського та Університетській.

У мережі також повідомили про постраждалих. Зокрема, поранення отримали 6-річна дівчинка та 39-річна жінка.

Крім цього, у Донецьку зникло світло. Причиною може бути удари по підстанціях та обстріл Курахівської ТЕС.