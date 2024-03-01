Скоро залишаться без носіїв КАБів: боєць ЗСУ про наслідки важких обстрілів Куп'янська росіянами

Росіяни постійно обстрілюють Куп'янськ керованими авіаційними бомбами. Це важка зброя, яка потужно руйнує все, до чого долітає.

Про це 24 Каналу розповів Кирило Сазонов – військовослужбовець ЗСУ, політолог, який зазначив, що обстріли КАБами не є ознакою того, що росіяни можуть піти на штурм міста. Вони намагаються його атакувати з осені 2023 року, проте нічого не досягли.

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Буде така тактика

Ворог випробовує КАБи в Куп'янську так само як під час штурмів Авдіївки. Напевно така у нього буде тактика – по можливості виносити все КАБами.

"Водночас Повітряні сили у лютому збили понад 13 російських літаків за 11 днів. Тому росіяни скоро залишаться без носіїв КАБів і їм не буде з чого запускати ці бомби", – зауважив боєць ЗСУ.

Погано закінчиться для росіян

В мережі шириться припущення, що нібито росіяни почнуть "штурм Куп'янська". Однак це далеко не нова "лякалка".

Поблизу Куп'янська тихо ніколи не було. Інтенсивність бойових дій буває різна – може бути дуже гарячий тиждень, а може – легше. Але бої тут не вщухають. Куп'янськ з жовтня 2023 року "штурмують". Росіяни кидали сюди великі резерви, але наші 41 та 14 окремі механізовані бригади, а також інші, стримують ворога,

– пояснив Сазонов.

Українські бійці працюють, тримають фронт. Наша артилерія, наші ракетники, дронщики, мінометники завдають ударів по тилу окупантів, по місцях розташування їхньої техніки, майстерень, особового складу.

Постійні бої йдуть за Синьківку, також гарячий Лиманський напрямок, який поруч з Куп'янським. Проте, за його словами, у наших захисників немає настрою відходити.

"Коли припускають, що росіяни нібито візьмуть Куп'янськ та підуть на Харків, я зауважую – подивіться на карту: яка відстань від Харкова до Бєлгорода і яка – від Куп'янська до Харкова, та ще й по відкритій місцевості. Похід на Харків через Куп'янськ – погано та дуже швидко скінчиться для росіян", – підкреслив боєць ЗСУ.

Яка ситуація на Харківському напрямку

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що на Харківському напрямку ворог застосовує КАБи, Су-34, Су-35. Також він використовує піхоту, десантні полки, танки. Як він зазначив, відчутно, що у ворога немає дефіциту боєприпасів.

Водночас Куп'янськ залишається головною метою ворога. Він застосовує в районі населеного пункту Тернина всі наявні зразки озброєння, а також резерви. Поблизу річки Чорний Жеребець росіяни намагаються вийти на бар'єрний рубіж, а крім того – поблизу Синьківки.

Євлаш повідомив, що на Лимансько-Куп'янському напрямку окупанти зосередили 122,5 тисячі особового складу. Важливо, що ця чисельність не змінюється з осені 2023 року.

Також противник на Харківському напрямку укріплює лінію кордону з боку Росії. Там акумулюються резерви, підтягуються підрозділи росгвардії. Їхнє призначення – не наступ, а унеможливити прорив.

Також на Куп'янському напрямку продовжують працювати ДРГ – як з боку ворога, так і українська розвідка, яка діє дуже жорстко. Проте зараз диверсійні групи йдуть на конкретне завдання, тому що розвідку на 90% беруть на себе або агентура або дрони. Безпілотники використовуються у великій кількості і нашими силами, і противником.