російське мвс оголосило в розшук українського журналіста Гордона

росіяни продовжують ставити нові рекорди в абсурдних вчинках. Цього разу вони вирішили шукати Дмитра Гордона.

російські правоохоронці вирішили надути щоки та влаштувати екзекуцію всім, хто говорить правду про їхню країну та громадян. Щоправда, втілювати цю затію вони вирішили у найбільш абсурдні способи.

Читайте також шойгу звичайний піарщик, у російській армії його ніхто серйозно не сприймає, – Піонтковський

Гордон у російському розшуку

Наприкінці березня російські слідчі відкрили проти українського журналіста одразу три кримінальні справи. Його звинувачують у "фейках" щодо російської армії, "публічних закликах до розв'язання агресивної війни", а також "порушення ненависті за ознаками національності", хоча росіян ненавидить увесь цивілізований світ і в цьому немає нічого кримінального.

Схоже на те, що справа просувається добре, адже російські слідчі вже аж подали Гордона у розшук. Де вони його зібралися шукати, якщо він не може бути на території росії – загадка.

Гордон у російському розшуку / Фото Інсайдер UA

Війна росії з Україною: останні новини

окупанти на ЗАЕС порушили радіаційну безпеку. Також відомо, що вони вдерлися до блоку №2.

Ічкерія також готується до боротьби з російськими окупантами та бойовиками Кадирова. У батальйоні Шейха Мансура пояснили, чому вирішили діяти саме зараз.

Дивіться також – командири росіян на Херсонщині почали панікувати: відео