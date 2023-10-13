Підтримують альтернативну реальність: що розповідає ворог про наступ ЗСУ та як себе поводить

Окупанти чудово розуміють, що залишатимуть тимчасово окуповану Херсонщину. Однак при цьому вони підтримують альтернативну реальність, яку створюють російські пропагандисти.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зауваживши, що росіяни намагаються поїхати.

Дивіться також Російські ДРГ намагалися маневрувати: ЗСУ знищили ще 7 ворожих човнів

"Вони з одного боку транслюють, що "Росія тут назавжди". З другого боку вони намагаються залишити Херсонщину й отримати якусь посаду на території Росії. Але не вдається", – наголосив Соболевський.

Усе через те, що ці зрадники треба саме на окупованій території, а в Росії на них ніхто не чекає.

Як себе поводять росіяни на окупованій Херсонщині: дивіться відео

Ворог заселяється у будинки цивільних

Окупанти розселяють своїх солдатів у будинках, які залишили українці. У деяких громадах росіяни навіть перевдягаються у цивільних. Однак усі чудово бачать, хто саме заїхав до населеного пункту.

Щойно людина виїжджає, її будинок вони або пограбують, або починають використовувати для розселення власних солдатів,

– розказав заступник голови Херсонської обласної ради.

На окуповану Херсонщину не заїжджало дуже багато цивільних росіян. Після деокупації правобережної Херсонщини довіри до слів окупаційної так званої "адміністрації" про те, що "вони тут надовго" – не було взагалі.

"Якщо ще в Генічеську велика кількість, то в інших районах їх практично немає", – наголосив Юрій Соболевський.

Переважно є ті росіяни, які приїхали працювати лікарями чи вчителями. Після відрядження на кілька місяців вони зазвичай повертаються додому.

"Особливе" ставлення

Нині на тимчасово окупованій Херсонщині українцям дуже складно перебувати без російських документів. Така можливість є лише в невеликому населеному пункті, доки туди не приїдуть загарбники та не зачинять його на фільтрацію.

"Тоді під час перевірки документів, якщо немає російського паспорта, це буде "особливе" ставлення. Вони вже не граються у "добрих росіян". Усе жорстоко. Але ще велика кількість людей далі відмовляється від цих документів", – сказав заступник голови Херсонської обласної ради.

Що відбувається на Херсонщині