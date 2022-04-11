Росіяни окупували значну частину Запорізької області

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух розповів, що лінія зіткнення на Запоріжжі не змінюється вже місяць.

Загалом російські загарбники окупували багато населених пунктів регіону. Але місто Запоріжжя та Запорізький район повністю контролює Україна.

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Які райони Запоріжжя окупували російські війська

Старух розповів, що населені пункти на лінії від Василівки до Пологів окупаційні війська зайняли ще в перші два тижні.

Зараз ця частина утримується і наші навіть декілька населених пунктів відвоювали,

– додав голова ОВА.

Повністю окуповані:

Мелітопольський район,

Бердянський район,

Василівський район.

Також ворог окупував значну частину Пологівського району.

Запорізький район із Запоріжжям повністю підконтрольні нам. Територіально окуповано багато, але за населенням більша частина – це Запорізький район,

– зауважив Старух.

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