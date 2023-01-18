Посольство Росії у Швеції опублікувало карту з українським Кримом
Джерело:Посольство Росії у Швеції
Російські дипломати підтримують вбивства українців. Однак вони, ймовірно, випадково показали справжню карту Росії.
Допис посольство Росії у Швеції у твітері опублікувало 17 січня о 18:53. Станом на 23:40 допис ще не видалили.
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Дипломати хотіли показати мапу з цінами на бензин у різних країнах і довести, що найкраще жити у Росії та Білорусі. Однак забули про вказівки Кремля і залишили Крим у складі України. На це відреагували користувачі у твітері.
"Добре, а тепер забирайте своїх довбаних солдатів з українського Криму", – написав блогер Сергій Стерненко.
Карта, яку опублікували дипломати / Скриншот 24 Каналу
Нова публікація
Російське посольство о 23:14 попросило західні джерела публікувати "правильну карту Росії". Дипломати оприлюднили мапу, де до складу країни-окупантки належить і Крим, і Запоріжжя, і Херсон.
В коментарях користувачі заперечили й зазначили, що попередня публікація самого посольства є правильною мапою.
Нова публікація / Скриншот 24 Каналу
Відповідь коментатора / Скриншот 24 Каналу
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