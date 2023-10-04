"Атеш" виявив секретний склад росіян у скелі біля Сімферополя: як він виглядає

Агенти "Атеш" виявили прихований склад окупантів у Сімферопольському районі. Ворог додумався заховати зброю на старій овочебазі у скелі.

Партизани повідомили, що прихований склад російських окупантів розміщений у селі Мазанка Сімферопольського району. Його добре заховали, однак агенти "Атеш" зуміли його помітити.

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Що відомо про прихований склад окупантів

Цей склад обладнаний на занедбаній овочебазі у скелі. Вхід до нього укріплений черепашником і тимчасовими укріпними спорудами.

Внизу від основного входу ворог розмістив намети з особовим складом.

До слова, на в'їзді до самого села Мазанка росіяни встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів та місцевих мешканців. Тож агенти переконані, що "ціль дуже жирна".

Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грому". Вся інформація передана – очікуємо на результати,

– сказали в "Атеш".

Також партизани щедро оприлюднили координати прихованого складу: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

Як виглядає прихований склад росіян біля Сімферополя: фото "Атеш"

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