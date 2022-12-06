Росіяни перебувають у полоні та омані: коли вони можуть повстати проти влади

Росіяни продовжують жити в полоні путінського режиму та вірити своїй пропаганді. Проте деякі експерти сподіваються, що громадяни Росії зможуть повстати проти своєї влади. Але наразі цього чекати не варто, бо ще на війні знищили недостатньо окупантів.

Про це 24 каналу сказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він зауважив, що в Росії мало "тверезих" людей, які здатні критично мислити, і їх стає все менше.

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За його словами, ті, хто має мозок, продовжує втікати з Росії – Кремль продовжує втрачати людський капітал, тому країна розумнішою в найближчий час не стане.

Політолог пояснив, що в росіян немає культури обговорювати якісь питання з іншими людьми, щоб щось для себе прояснити. До того ж, вони не можуть почути дискусії по телебаченню, бо там на всіх каналах говорять про одне й теж – за однієї "методичною".

Тобто росіяни перебувають в полоні і одночасно в омані, минулому та взагалі "загублені" в мороку всіх речей. Тому сподіватися, що в них під цим впливом відбудеться якесь прозріння чи повстання, марно,

– вважає Солонтай.

Коли росіяни можуть повстати проти влади

На його думку, поки що мало загинуло російських мобілізованих та інших військових з Росії. "Наші ЗСУ рухаються до 100 тисяч вбитих окупантів, але цього ще мало. "Переломна маса" буде більша", – наголосив експерт.

Політолог каже, що українці сподівалися на те, що це (протести в Росії – 24 канал) буде вже від 50 тисяч вбитих окупантів, але на жаль, цього не сталося.

Але російські окупанти вже почали щось "відчувати", потім в Росії оголосили мобілізацію, вони почали втікати з окупованих територій. Але щоб повністю завалився фронт, російські війська відступили, а всередині Росії почалися бунти – ми маємо дійти десь до 150 тисяч (вбитих окупантів – 24 канал),

– пояснив Солонтай.

Експерт переконаний, що саме ця цифра покаже не просто завалювання фронту та кидання нових мобілізованих, це момент, коли буде ще одна хвиля мобілізації та масової втечі росіян з країни, і тоді вже почнуться певні хвилювання.

Солонтай розповів, чи варто чекати протестів у Росії: відео



"Ми раніше бачили такі хвилювання в деяких регіонах Росії, але нам треба, щоб у всіх країні ситуація почала "вибухати". Очевидно, що для цього нам треба продовжувати підтримувати наші ЗСУ, щоб вони робили свою роботу", – підсумував Солонтай.

До слова, окупанти продовжують масово гинути в Україні. Завдяки титанічним зусиллям ЗСУ, втрати загарбників збільшуються з кожним днем. Так, від початку повномасштабного вторгнення українські воїни "закобзонили" уже близько 92 200 окупантів, лише за останню добу – 510 російських солдат. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.