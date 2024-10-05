Говорити про оборону Покровська зарано: Жданов назвав 2 перешкоди на шляху росіян

Російські окупанти перебувають за 7 кілометрів від Покровська. Наступ ворога продовжується. Сьогодні основним опорним пунктом є Селидове. Чим довше ЗСУ зможуть його утримувати, тим більше відтягнуть оборону міста.

Поки стоїть Селидове та Курахове, то говорити про оборону Покровська ще зарано. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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Де ворог зосереджує основні зусилля

Олег Жданов зазначив, що російське командування веде бойові дії з метою охопити Селидове у півкільце, щоб змусити українські війська виходити. На Времівському оперативному напрямку бойове напруження спало.

Очевидно, російське командування проводить перегрупування військ. Можливий варіант перекидання на сусідні оперативні напрямки. Найімовірніше, на Курахівський. Адже з Курахового можливо зайти на Покровськ з півдня. Тому там може бути посилення.

Сьогодні на Курахівському та Покровському напрямках росіяни зосереджують свої основні зусилля у плані наступу вглиб нашої території. Тому поки Покровськ потерпає від обстрілів. Але поки стоїть Селидове та Курахове, говорити про оборону Покровська, на мою думку, ще зарано,

– підкреслив військовий експерт.

Ситуація на Покровському напрямку: показуємо на карті DeepState

Нагадаємо, як повідомив глава Покровської МВА Сергій Добряк, загарбники не відмовилися від наступу на Покровськ. До околиць міста їм залишилося 7 кілометрів. Ворог залишає Покровськ без світла, води, газу. Відомо, що критична інфраструктура знищена на 80%. У місті залишається 13 050 людей, зокрема, 94 дитини. За його словами, всіх дітей вивезуть. Евакуація з міста триває.