Росіяни перед відступом підірвали котельні й телецентр у Херсоні, – ЗМІ

Окупанти могли підірвати у Херсоні котельні й об’єкт обленерго. Також повідомляється, що росіяни підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.

Повідомляється, що росіяни перед відступом почали знищувати Херсон. За попередньою інформацією, росіяни могли підірвати у місті котельні, об’єкт обленерго та телецентр, повідомляє 24 канал.

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Що відомо

Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі телемарафону повідомила, що одне із джерел їй розповіло, що у місті підірвана телевежа. Проте наразі цьому немає підтвердження.

При цьому у місті майже відсутній зв'язок, немає світла, проблеми з теплопостачанням. Люди ходять підзаряджати телефони за окремою адресою, проти зв'язатися із місцевими дуже важко.

Натомість видання "МОСТ" пише, що телевежа ціла, але підірваний телецентр поруч із нею. Також, за словами журналістів, підірвані котельні та об’єкт обленерго.

Скільки людей зараз перебуває у Херсоні

Лагута вважає, що зараз у тимчасово окупованому Херсоні приблизно від 70 тисяч до 100 тисяч людей.

Це гіпотетично, оскільки ми розуміємо, що станом на 14 лютого в Херсонській територіальній громаді налічувалось 133 тисячі населення. І те, який був пожвавлений рух на виїзд, то можемо припустити саме такі цифри,

– сказала вона.

Очільниця Херсонської ОВА сказала, що на Лівий берег виїхали не більше 4 – 5 тисяч жителів. Вона наголосила, що це примусова депортація населення на той бік, яка триває досі.

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