росіяни переганяють комплекти “Точка У” на Луганщині: можуть готувати провокації

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни переганяють ракетні комплекси "Точка У" на тимчасово окупованій території Луганщини. Ймовірно, вони готують нові провокації.

Відповідне відео опублікував активіст Сергій Стерненко. Поки пропагандисти брешуть, що таких комплексів на озброєнні в росії немає, окупанти переганяють їх на Луганщині.

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Ймовірно, росіяни готують нові провокації

Переміщення ракетних комплексів може означати підготовку окупантів до чергових провокацій. На жаль, такі випадки уже були, коли росіяни атакували "Точкою У" мирні українські міста і намагалися звинуватити в обстрілі саме Україну. Окупанти постійно брехали, що цей комплекс є лише в Україні, а в росії його немає.

Переміщення комплексів "Точка У" на Луганщині: дивіться відео

Обстріл вокзалу в Краматорську

Найбільш трагічною провокацією росіян був ракетний обстріл вокзалу в Краматорську, який був переповнений людьми, які чекали на евакуаційний потяг.

Російські окупанти 8 квітня запустили ракети "Точка У" з тимчасово окупованого Шахтарська. На запущеній ракеті окупанти написали "За дітей".

Унаслідок удару загинули 52 людини, а ще понад 100 зазнали поранень. В Офісі Президента наголошували, що окупанти чудово знали, що на вокзалі багато людей і цілеспрямовано атакували саме туди.

Однак самі ж окупанти поспішили створювати недолугі фейки. Одним із таких стало виправдання, що в росії нібито "Точки У" на озброєнні немає. Однак на параді 9 травня 2021 року цей ракетний комплекс проїжджав центром москви.