Намагаються заплутати сліди: окупанти безперервно перекидають резерви з Маріуполя на Запоріжжя
Російські окупанти регулярно перекидають резерви з Маріуполя на Запорізьку область. У такий спосіб загарбники заплутують сліди, щоб Сили оборони не розуміли, де більше ворожих підрозділів, а де менше.
Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, у такий спосіб росіяни визнають, що справи у них йдуть погано.
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В окупантів не все добре
Віктор Дудукалов зазначив, що ворожі резерви постійно їдуть з Маріуполя на територію Запорізької області, з Криму до Запорізької та Донецької областей. Росіяни переміщують особовий склад, техніку та боєкомплект.
Думаю, у такий спосіб вони намагаються заплутати сліди, щоб не було зрозуміло, де більше підрозділів, а де менше. Вони могли б з Маріуполя на Донецький напрямок навпростець направляти колонами свою техніку. Вони її женуть у бік Бердянська, вона губиться у полях на Приазов’ї, а потім вони її женуть на північ Донецької області і навпаки,
– пояснив він.
Окупанти вдаються до таких дій, бо їхня логістика страждає від ударів HIMARS та акцій партизанів. Тому ворог намагається будувати залізниці, розширювати дороги. Росіяни показують, що у них не все добре.
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