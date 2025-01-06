Окупанти зненацька влаштували облаву в Маріуполі: Андрющенко відповів, чого злякалися

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники цими вихідними влаштували облаву. У Кальміуському районі міста по Нікопольському проспекту мобільні групи зупиняли усі автомобілі та проводили обшуки.

Чого злякалися окупанти та для кого "зачищають" шлях, розповів 24 Каналу керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. До слова, росіяни знову перевозять боєкомплекти та техніку цивільним транспортом.

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Масштабне перекидання техніки через Маріуполь

Останнім часом росіяни постійно роблять такі облави напередодні великого перекидання техніки. Зокрема, цими днями російські загарбники перекидають відремонтовану та модернізовану техніку з Маріуполя, зокрема частково з Новоазовського району та комбінату Ілліча, у напрямку Волновахи.

За нашими даними, найімовірніше, окупанти потягнуть її на Покровськ. Колона має бути чимала й організована,

– зазначив Андрющенко.

Втім, судячи з ниття росіян щодо Курщини, не виключено, що цю техніку росіяни можуть переадресувати на Курський напрямок.

Облава у Маріуполі 5 січня / відео: Петро Андрющенко

Росіяни виганяють мобільні групи, до яких входить декілька патрулів ГАІ, військова комендатура, росгвардія та ФСБшники, аби спротиву було складно зрозуміти, коли виїхали колони з технікою, куди рухаються та здійснити відеофіксацію.

Зупиняють усіх підряд, перевіряють, обшукують й одночасно фільтрують,

– мовив керівник "Центру вивчення окупації".

З його слів, 5 січня загарбники влаштували облаву у Кальміуському районі Маріуполя неподалік заводу "Азовмаш" – це основне перехрестя у напрямку на Волноваху через Маріуполь по Нікопольському проспекту з комбінату Ілліча.

Росіяни перекидають техніку через Маріуполь / відео: Петро Андрющенко

Чому ворог транспортує техніку цивільним транспортом

Росіяни повернулися до практики перевезення боєкомплектів та транспортування техніки цивільним транспортом. Андрющенко пояснив, що така обережність окупантів пов'язана зі страхом перед українськими дронами.

Ворог зробив насправді простий висновок – для того, щоб безпечно перевозити значну кількість боєкомплектів, простіше використовувати цивільний транспорт. Втім, це не нова практика,

– наголосив керівник "Центру вивчення окупації".

За його словами, до цих стандартів росіяни повертаються кожен раз, коли по їхніх логістичних ланцюгах виникають певні проблеми або певні побоювання того, що на ходу їм можуть завдати ураження.

Для убезпечення приміщення окупанти використовують цивільний транспорт:

його складно виявити на ходу, чи цей транспорт перевозить військові вантажі, чи цивільні;

він рухається у цивільному потоці й досить складно завдати удару без ураження усіх цивільних, які перебувають поруч;

також це гарантує абсолютно безпечні місця стоянки. Вони системно зупиняються ночувати, як і фури, що везуть цивільні вантажі або їдуть порожніми з Криму, між проспектом Будівельників і вулицею Купріна.

"Єдине, що наші люди в Маріуполі вже навчені та розуміють, як відрізняти", – додав Андрющенко.

До слова, росіяни зосереджують свої резерви у певних зонах, де їх було б важко зафіксувати українським силам. Окупанти використовують Нікольську громаду на півночі Маріупольського району, ближче до Великої Новосілки, для перекидання ресурсів.