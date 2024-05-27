Рух на Харківщину зупинився: куди тепер з Маріуполя росіяни перекидають сили
Нещодавно росіяни переміщували свою техніку в напрямку Ростова, ймовірно, для підсилення на Харківському напрямку. Однак цей рух зупинився і тепер окупанти перекидають свою техніку в зворотному напрямку.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни можуть щось готувати на Запорізькому та Херсонському напрямках. Попри ситуацію в Харківській області, окупанти, ймовірно, здійснюють ескалацію на Півдні.
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Куди росіяни перекидають сили
За словами радника міського голови Маріуполя, росіяни можуть щось готувати на Запорізькому напрямку і, можливо, в Херсонській області. Адже на Харківський напрямок зупинився перекид сили окупантів і поїхав у зворотному напрямку.
Велика кількість живої сили, вантажівок, які перевозять боєкомплекти рухається в напрямку Запорізької області.
Це цілком можливо (рух техніки – 24 Канал) Токмак, Мелітополь та Херсонська область,
– зауважив Андрющенко.
Також він розповів, що був зафіксований рух залізницею вантажівок через Воронеж на Ростов-на-Дону, а далі в бік Запоріжжя. Попри ситуацію в Харківській області, росіяни перетягують сили на Південь.
Тимчасом росіяни переховують свою техніку в Маріуполі на комбінаті Ілліча, де важко її відстежити, що ускладнює можливість України завдати удар.
Ситуація на Півдні України: останні новини
- Росіяни постійно тероризують Херсон та область, використовують безпілотники для пошуку та наведення цілей. Найчастіше ціляться саме у цивільну інфраструктуру.
- Кожної доби на Півдні діють сотні дронів з обох боків, і з обох боків використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Поки ситуація незмінна, створення наступальних угруповань немає.
- Російські пропагандисти написали, що буцімто ЗСУ "втратили контроль над населеним пунктом Роботине" у Запорізькій області, але інформація не відповідає дійсності. Росіяни намагалися штурмувати Роботине, але безрезультатно.