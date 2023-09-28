Окупанти перекинули кораблі з "Калібрами" до Феодосії: їхня кількість там є рекордною

Російські загарбники перекинули кораблі з "Калібрами" до Феодосії. До літа 2023 року ця гавань взагалі не використовувалась для розміщення російських військових кораблів.

OSINT-аналітик MT_Anderson показав супутникове фото, на якому видно російські військові кораблі у Феодосії.

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Що видно на супутникових фото

Згідно з тим, що видно на супутникових фото, випливає, що станом на 25 вересня в порту Феодосії перебували одразу два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Окрім цього у порту був один корвет проєкту 21631 "Буян-М" та корвет проєкту 22800 "Каракурт".

Також у Феодосії помітили щонайменше два тральники проєкту "Александрит" та один великий десантний корабель проєкту 775.

Така кількість кораблів Чорноморського флоту Росії в акваторії порту Феодосії є рекордною,

– зауважив Сергій Братчук.



Кораблі у Феодосії / MT_Anderson

Яка ситуація у Чорному та Азовському морях