Окупанти перекинули кораблі з "Калібрами" до Феодосії: їхня кількість там є рекордною
Російські загарбники перекинули кораблі з "Калібрами" до Феодосії. До літа 2023 року ця гавань взагалі не використовувалась для розміщення російських військових кораблів.
OSINT-аналітик MT_Anderson показав супутникове фото, на якому видно російські військові кораблі у Феодосії.
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Що видно на супутникових фото
Згідно з тим, що видно на супутникових фото, випливає, що станом на 25 вересня в порту Феодосії перебували одразу два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Окрім цього у порту був один корвет проєкту 21631 "Буян-М" та корвет проєкту 22800 "Каракурт".
Також у Феодосії помітили щонайменше два тральники проєкту "Александрит" та один великий десантний корабель проєкту 775.
Така кількість кораблів Чорноморського флоту Росії в акваторії порту Феодосії є рекордною,
– зауважив Сергій Братчук.
Кораблі у Феодосії / MT_Anderson
Яка ситуація у Чорному та Азовському морях
- 28 вересня в ОК "Південь" повідомили, що ворог розгорнув корабельне угрупування кількості 8 кораблів, із них 7 у Чорному та 1 в Азовському морях.
- Зокрема окупанти вивели надводний ракетоносій "Циклон", спорядження якого передбачає вісім "Калібрів". Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону уточнив, що цей корабель не пройшов випробувань.