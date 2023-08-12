Маріуполь – транзитний пункт росіян: куди ворог перекидає сили та техніку

Росіяни не концентрують техніку в Маріуполі. Здебільшого вони використовують місто, як транзитний пункт. Окупанти переганяють техніку та живу силу.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни бояться зупинятися за містом, тому здебільшого базуються всередині. У них є декілька певних точок.

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Розміщення техніки

Окупанти розміщують техніку у сховищах "Азовсталі", а невеликі боєкомплекти залишають біля житлових забудов. У Маріуполі працює ремонтна база, де здебільшого ремонтують невелику техніку.

"Вантажівок дуже багато тягнуть з Таврійського напрямку, з боку Бердянська заїжджають "Урали", "Камази". Ремонтують їх в двох місцях і потім вони їдуть на фронт", – відзначив радник міського голови.

Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивитись відео

Переміщення окупантів

Безпосередньо жива сила окупантів курсує повз місто у напрямку Бердянська. Петро Андрющенко відзначив велику колону, яка днями майже добу рухалася на північ Донецької області, ймовірно під Волноваху та Вугледар.

Там було дуже багато військової техніки: БМП, танки. Це дивно, бо зазвичай їхали у зворотній бік. Були помічені також кадирівські загони "Ахмату", яких перекинули з-під Донецька і вони поїхали десь на Запорізьку область,

– додав він.

Везуть окупанти через Маріуполь і поранених – їх величезна кількість. За словами Андрющенка, пропагандисти намагаються через своїх так званих воєнкорів штучно нагнітати ситуацію, мовляв "всьо по плану". Але безпосередньо у Кремлі добре розуміють справжній стан справ, зокрема біля Херсонської та Запорізької областей.

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