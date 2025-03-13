Росіяни перейшли через річку Оскіл, Сили оборони намагаються їх вибити, — ОСУВ "Хортиця"

Російські війська значно активізувалися на Куп'янському напрямку. Зокрема ворогу вдалося скористався замерзлою річкою Оскіл, щоб перекинути свої сили та засоби.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону.

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Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Трегубов розповів, що росіяни скористалися замерзлою річкою Оскіл та перекинули частину сил та засобі на інший берег.

Тепер Сили оборони України мають вибивати їх звідти. Плюс вони намагаються ще докидати по самій річці за рахунок малих плавзасобів, але це звісно трішечки не те, що у них було до цього. Саме тому у них там є зараз певні сили, які вони намагаються використати, а українці намагаються їх за річку повернути,

– зазначив речник.

Також він повідомив, що цієї весни на Осколі не очікується водопілля.

"Скоріше всього водопілля там не буде. З одного боку і добре, що снігу було небагато, тоді б річка промерзла на довший час і ворог перекинув би більше військ, але сильного водопілля не очікується і річка не така, щоб вийти з берегів і змити їх всіх", – наголосив Трегубов.

Водночас найгарячішими ділянками фронту в межах зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишаються Покровський, Торецький та Новопавлівський напрямки.

"Інші напрямки також залишаються активними, йдуть бої в Часовому Яру, Торецьку, Лимані та Вовчанську. Я не можу сказати, що у нас десь є тиха зона", – резюмував речник.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни планують перенести бойові дії з Курської області на територію Сумщини та Харківщини. Для того, що витіснити українських бійців з Курщини ворог застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій.