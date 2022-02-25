Росіяни підбили молдовський корабель - зв'язку з судном немає
Джерело:Головнокомандувач ЗС України
Російський корабель підбив молдовський бункеровщик "Міленіум Спіріт". Снаряд потрапив у судно за 12 миль від порту Южне.
Обставини нападу на судно з'ясовуються. Зараз не можуть зв'язатися з екіпажем.
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Спочатку служби думали, що це корабель Румунії. Проте згодом виявилося, що судно ходить під прапором Молдови.
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Росіяни попали в молдовський корабель / Фото Головнокомандувач ЗС України
Росіяни попали в молдовський корабель / Фото Головнокомандувач ЗС України
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