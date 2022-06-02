Росіяни підірвали мости на Криворізькому напрямку, щоб стримати наступ ЗСУ

На Криворізькому напрямку російські окупанти підірвали мости в районах Давидового Броду та Великої Олександрівки. Це зробили для того, щоб не допустити продовження наступу українських підрозділів.

Крім того, загарбники перейшли до оборони на непідготовленому рубежі Давидів Брід – Білогірка – Андріївка. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу щодо оперативної ситуації на фронті.

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У тому ж районі бойових дій росіяни застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти українській розвідці, та проводять роботу щодо вдосконалення інженерного обладнання своїх позицій.