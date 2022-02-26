Росіяни підірвали нафтобазу на окупованому Донбасі, щоб залякати місцевих

Росіяни у суботу, 26 лютого, підірвали нафтобазу у місті Ровеньки на Луганщині. Ворог зробив це, аби залякати мирне населення.

Новину повідомив правозахисник Павло Лисянський. Він розповів, що перед вибухом на територію нафтобази прибули окупанти. Там вони перебували близько 40 хвилин.

Зауважте Як зробити коктейль молотова: дамо відсіч ворогу

Після цього нафтобаза вибухнула. Лисянський зауважив: джерела повідомили йому, що окупанти мали завдання дестабілізувати ситуацію та залякати місцеве населення.

Росія спеціально підриває об'єкти інфраструктури. Загарбники хочуть звинуватити у цьому Україну.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.