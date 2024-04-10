Майстри на всі руки: окупанти підірвалися у майстерні, де збирали FPV-дрони – епічне відео
Джерело:сторінка Necro Mancer
Російські військові влаштовують самі собі демілітаризацію. Так, ворог цілком випадково підірвав власну майстерню, в якій збирав FPV-дрони.
Сталося це на тимчасово окупованій частині Херсонської області. У мережу виклали відео, на якому можна побачити наслідки та те, що залишилися від так званої майстерні зі збирання FPV-дронів російських загарбників. Без втрат ворога не минулося.
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Епічне відео "нещасного випадку"
Ролик коментує російський військовий, який усе люб'язно зняв і виклав.
Ось таке сталося у нас нещастя. Хлопці підірвалися у нас у "класі", де ми ремонтували і займалися FPV. Один хлопець дуже сильно (поранений – 24 Канал), другий – контузило добре. Одного встигли витягнути, другий сам вибіг. Але руки відірвало. Тепер усе будемо заново. Ще потім дня два детонувало, вибухало тут. Боєприпасів у нас багато тут лежало,
– бідкався окупант.
Себто ворог не лише втратив двох своїх бійців під час підриву так званої майстерні. В окупантів ще й гарно детонував боєкомплект. Російський військовий ніяк не міг змиритися з тим, що сталося. Бідкався, що "усе обладнання згоріло, до біса". І що не можуть зайти всередину, бо не видно, де та що лежить під сміттям. Очевидно, мають страх, що є шанси підірватися.
Окупанти підірвалися у майстерні, де збирали FPV-дрони: дивіться відео
Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде пригадати актуальну статистику. Нею зранку 10 квітня поділилися у Генштабі ЗСУ.
Уже 450 тисяч ліквідованих окупантів
- Як зазначають в актуальній статистиці втрат ворога, за минулу добу наші військові ліквідували 830 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення – 450 080 бійців так званої "другої армії світу".
- Також у ворога стало значно менше техніки. На брухт перетворили 7132 танки, 13 667 бойових броньованих машин, 11 404 артилерійських систем, 1040 РСЗВ та 753 одиниці засобів ППО.
- А ще окупанти не дорахуються 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9070 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2067 крилатих ракет, 26 суден, 1 підводного човна, 15 248 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 1876 одиниць спеціальної техніки.