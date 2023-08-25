Моральний і технічний момент, – в ОК "Південь" пояснили нещодавній виліт Міг-31К

Російські військові лиш за 25 серпня двічі підняли у небо ракетоносії "Кинджалів" МіГ-31К. В ОК "Південь" пояснили, яку мету переслідує ворог.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал. Вона погодилася, що росіяни не лише здійснюють моральний вплив на українців, коли підіймають МіГ-31К.

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Відбувається бойове злагодження

Це перше, на чому зробила акцент речниця. Вона зазначила, що окупантам дійсно необхідно проводити бойове злагодження. Але це ще не все. За її словами, кожен виліт ракетоносіїв "Кинджалів" – "випробування системи нашої протиповітряної оборони". А ще росіяни підіймають їх у повітря, щоб продовжувати збирати інформацію.

Таким чином окупанти не лише здійснюють моральний тиск на українців. Вони ще й підіймають ці ракетоносії з технічних причин.

Нагадуємо, що росіяни надзвичайно підступні. І під час цих "злагоджень" можуть бути реальні пуски "Кинджалів". Тож, під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях.

Зауважимо, що у ніч проти 25 серпня окупанти здійснювали ракетний і дроновий удар по Україні. На щастя, всі повітряні цілі ворога вдалося збити.

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