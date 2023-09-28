Російські військові підселяються до місцевих у Мелітополі: навіщо це окупантам

Росіяни продовжують тероризувати місцеве населення у тимчасово окупованому Мелітополі. Вони підселяють військових до будинків місцевих мешканців.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Моральний дух окупантів падає. Серед них є приклади дезертирства.

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Ситуація у Мелітополі

Росіяни хочуть прикритися місцевими мешканцями, як "живим щитом". Тому вони вже не лише займають квартири та будинки місцевих, а підселяють до них військових-окупантів.

Все, що ми маємо зараз робити, – допомагати нашим ЗСУ. Прориватися цього року треба не лише до Токмака, щоб звільнити наших мешканців. Бо наразі на тимчасово окупованих землях відбувається терор і вбивства,

– підкреслив міський голова Мелітополя.

Разом з цим моральний дух окупантів падає. Російський диктатор Владімір Путін роздає порожні нагороди. Зокрема, він присвоїв 58 армії, яка воює на Запорізькому напрямку, звання "гвардійської". Але це не допомагає, повідомив Федоров.

"Більше дезертирів у них з'явилося. Як приклад, селище Лугівка – знайшли двох застрелених російських військових. Місцеві повідомляють, що це були дезертири, які не хотіли воювати проти ЗСУ – боялися. Також у Мелітополі проходять обшуки людей, бо військові намагаються переодягнутися у цивільне і ухилитися від служби", – відзначив він.

Іван Федоров про ситуацію в Мелітополі: дивитись відео

Продовжують окупанти будувати лінії оборони, зокрема біля Токмака та навколо Мелітополя. Інтенсивні бойові дії тривають також навколо міста Молочанськ. Окупанти намагаються перекидати свої угрупування та техніку в тил, але подекуди не встигають – відбувається ліквідація.

"Такими пекельними для ворога були 24 і 25 вересня – там, де ворога було ліквідовано десятки одиниць техніки і десятки їх угрупувань. Але також вони використовували свою діряву ППО і від її роботи страждало місцеве населення – зривало дахи з будинків. Було зруйновано декілька будинків від роботи російської ППО", – додав Іван Федоров.

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