Росіяни підступно атакували Київ балістикою: падіння уламків, пожежі та постраждалі
Близько 3 ночі 13 грудня російські військові підступно атакували Київ. Відомо, що спочатку пролунали вибухи, а потім уже оголосили повітряну тривогу.
Якихось кілька годин тому Володимир Зеленський і Джо Байден разом виступали після перемовин у Вашингтоні. І вже близько 3 ночі 13 грудня Росія вкотре підтвердила свій статус країни-терористки.
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Росіяни атакували Київ
Відомо, що близько 03:00 мешканці столиці прокинулися від вибухів. Через якусь миттєвість у Києві оголосили повітряну тривогу, пов'язану з атакою російських військових.
У КМВА о 03:00 звернулися до киян і гостей міста із закликом перебувати в укриттях. Додамо, що там варто бути доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.
Як пишуть місцеві мешканці, у Києві пролунала серія вибухів. У моніторингових каналах зазначають, що ворог міг знову атакувати столицю балістичними ракетами.
О 03:03 Повітряні сили зазначили, що ракетна небезпека зберігається для Київської та Чернігівської областей. Власне, там і лунає наразі повітряна тривога.
За однією з версій, ворог міг запустити по столиці балістичні ракети "Іскандер-М". Цю інформацію можуть підтвердити або спростувати у Повітряних силах ЗСУ. Також підрахували моніторингові канали, що ракет могло бути близько 5.
ЗМІ пишуть, що у деяких районах Києва відсутня вода після вибухів. Чи пов'язано це з ракетною атакою – наразі достеменно невідомо.
03:21 Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Дніпровському районі Києва у дворі житлового будинку палають автомобілі. На місце вже виїхали екстрені служби.
03:24 Актуалізували інформацію у КМВА. Зазначили, що після роботи ППО по ворожих цілях зафіксували численне падіння уламків на лівому березі. Зокрема у Дніпровському районі попередньо є загоряння у багатоквартирному житловому будинку.
Підрозділи ДСНС працюють по викликах. У Києві триває повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння. До відбою перебувайте в укриттях!
– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
03:26 Сергій Попко додав, що у Деснянському районі попередньо зафіксували загорання у дворі багатоквартирного будинку. За викликом виїхали підрозділи ДСНС. Інформація щодо цього уточнюється.
03:28 Віталій Кличко написав, що у Дніпровському районі уламками ракети пошкоджений фасад житлового будинку. Наразі відбувається евакуація мешканців. На місці працюють пожежно-рятувальні служби та медики.
03:30 Віталій Кличко додав, що уламки ракети впали на приватний житловий будинок у Дніпровському районі. Там гасять пожежу.
03:32 У КМВА уточнили. У Дніпровському районі загорання на балконі 7 поверху. Проводиться евакуація мешканців. Також горить 4 автомобілі у подвір'ї.
03:38 відбій повітряної тривоги у Києві, на Київщині та Чернігівщині.
03:40 Віталій Кличко зазначив, що у Дніпровському районі постраждали п'ятеро людей. Трьох госпіталізували до медичних закладів. А ще двом допомогу надали на місці.
03:41 Віталій Кличко додав, що у Дарницькому районі горить одноповерховий житловий будинок. На місце прибули екстрені служби.
03:46 Віталій Кличко уточнив, що з будинку, балкон якого палає, вивели вже 15 людей. Серед них – четверо дітей. Пожежники борються зі стихією. Евакуація мешканців триває.
Станом на 04:00 стало відомо, що постраждалих вже 12. А в одній із дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід.
11 грудня Київ уже атакували балістикою
- Звернімо увагу, що в ніч проти 11 грудня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" з окупованого Криму. Райони пусків іранських "мопедів" – Чауда та Бельбек.
- Тієї ночі окупанти атакували нашу державу 18 "Шахедами". І їх усіх вдалося знищити протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Причому більшість із них – на Миколаївщині.
- А вже близько 4 ранку російські загарбники вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Ворог завдав удару з Брянської області. На щастя, всі вісім повітряних цілей знищили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".