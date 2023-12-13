Росіяни підступно атакували Київ балістикою: падіння уламків, пожежі та постраждалі

Близько 3 ночі 13 грудня російські військові підступно атакували Київ. Відомо, що спочатку пролунали вибухи, а потім уже оголосили повітряну тривогу.

Якихось кілька годин тому Володимир Зеленський і Джо Байден разом виступали після перемовин у Вашингтоні. І вже близько 3 ночі 13 грудня Росія вкотре підтвердила свій статус країни-терористки.

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Росіяни атакували Київ

Відомо, що близько 03:00 мешканці столиці прокинулися від вибухів. Через якусь миттєвість у Києві оголосили повітряну тривогу, пов'язану з атакою російських військових.

У КМВА о 03:00 звернулися до киян і гостей міста із закликом перебувати в укриттях. Додамо, що там варто бути доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.

Як пишуть місцеві мешканці, у Києві пролунала серія вибухів. У моніторингових каналах зазначають, що ворог міг знову атакувати столицю балістичними ракетами.

О 03:03 Повітряні сили зазначили, що ракетна небезпека зберігається для Київської та Чернігівської областей. Власне, там і лунає наразі повітряна тривога.

За однією з версій, ворог міг запустити по столиці балістичні ракети "Іскандер-М". Цю інформацію можуть підтвердити або спростувати у Повітряних силах ЗСУ. Також підрахували моніторингові канали, що ракет могло бути близько 5.

ЗМІ пишуть, що у деяких районах Києва відсутня вода після вибухів. Чи пов'язано це з ракетною атакою – наразі достеменно невідомо.

03:21 Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Дніпровському районі Києва у дворі житлового будинку палають автомобілі. На місце вже виїхали екстрені служби.

03:24 Актуалізували інформацію у КМВА. Зазначили, що після роботи ППО по ворожих цілях зафіксували численне падіння уламків на лівому березі. Зокрема у Дніпровському районі попередньо є загоряння у багатоквартирному житловому будинку.

Підрозділи ДСНС працюють по викликах. У Києві триває повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння. До відбою перебувайте в укриттях!

– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

03:26 Сергій Попко додав, що у Деснянському районі попередньо зафіксували загорання у дворі багатоквартирного будинку. За викликом виїхали підрозділи ДСНС. Інформація щодо цього уточнюється.

03:28 Віталій Кличко написав, що у Дніпровському районі уламками ракети пошкоджений фасад житлового будинку. Наразі відбувається евакуація мешканців. На місці працюють пожежно-рятувальні служби та медики.

03:30 Віталій Кличко додав, що уламки ракети впали на приватний житловий будинок у Дніпровському районі. Там гасять пожежу.

03:32 У КМВА уточнили. У Дніпровському районі загорання на балконі 7 поверху. Проводиться евакуація мешканців. Також горить 4 автомобілі у подвір'ї.

03:38 відбій повітряної тривоги у Києві, на Київщині та Чернігівщині.

03:40 Віталій Кличко зазначив, що у Дніпровському районі постраждали п'ятеро людей. Трьох госпіталізували до медичних закладів. А ще двом допомогу надали на місці.

03:41 Віталій Кличко додав, що у Дарницькому районі горить одноповерховий житловий будинок. На місце прибули екстрені служби.

03:46 Віталій Кличко уточнив, що з будинку, балкон якого палає, вивели вже 15 людей. Серед них – четверо дітей. Пожежники борються зі стихією. Евакуація мешканців триває.

Станом на 04:00 стало відомо, що постраждалих вже 12. А в одній із дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід.

11 грудня Київ уже атакували балістикою