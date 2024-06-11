Росіяни пишуть, що ексмер Куп'янська Мацегора помер: що кажуть про це в ГУР

Російські пропагандисти поширили у мережі інформацію, що колишній мер-зрадник Куп'янська Геннадій Мацегора помер. Це сталося, ймовірно, після замаху, який вчинили на нього.

Представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу зазначив, що інформація про смерть Мацегори підтверджується. Однак інших деталей поки що не надав.

До теми У Росії скоїли замах на ексмера Куп'янська: зрадник Мацегора – у критичному стані

Геннадій Мацегора помер після замаху

Російські пропагандисти зазначили, що колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора помер після замаху. Як пишуть росіяни, на нього напали невідомі біля його будинку в Бєлгородській області, проте тоді стрілець не зміг обірвати життя чиновника.

За життя Мацегори, сказали пропагандисти, лікарі продовжували боротися до сьогодні.

Представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу зазначив, що за наявною інформацією смерть зрадника Мацегори підтвердилася. Деталі щодо смерті колаборанта поки що невідомі.

У коментарі Суспільному речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що судовий процес щодо держзради колишнього мера Куп'янська триватиме, допоки не офіційно не встановлять його смерть.

Повинно бути оформлено українське свідоцтво про смерть відповідним чином його родичами або вповноваженими особами. Факт того, що десь будуть класти труну у землю, не свідчить жодним чином про смерть особи,

– сказав Чубенко.

У своїй заяві речник прокуратури відкинув можливість закриття справи про державну зраду, посилаючись на побоювання щодо можливого ухилення обвинуваченого від покарання. Чубенко висловив підозри, що обвинувачений може планувати змінити свою особистість за допомогою російських спецслужб, щоб уникнути покарання.

Наступне судове засідання у справі Мацегори ще не призначене, як повідомив Чубенко.

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