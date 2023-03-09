Навіть вогнегасника нема: росіяни голіруч гасили пожежу в БМП
Міф про "другу армію світу" ЗСУ розбили уже давно, як і бронетанковий парк ворога. Воювати росіянам стає дедалі складніше: розконсервована техніка у плачевному стані. Так, окупантам буквально голіруч доводиться гасити займання своєї техніки, немає елементарного – вогнегасників.
Та здається, самих загарбників це аж ніяк не бентежить, відповідне відео, де вони намагаються приборкати вогонь у БМП, вони оприлюднили у соцмережах самі ж, інформує 24 Канал.
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На відео видно, як усередині однієї з російських БМП спалахує пожежа, і окупантам не залишається нічого іншого, як засипати вогонь звичайною землею.
Очевидно, саме так і працює система автоматичного пожежогасіння у російському БМП.
Як гасили займання БМП окупанти: відео
При цьому в окупантів не знайшлось ні лопати, ні відра, тож пісок довелося передавати один одному з рук до рук.
Чи вдалось росіянам впоратись із пожежею таким креативним способом – не відомо.
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Скільки бронетехніки втратила Росія у війні проти України
- Від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили орієнтовно 3441 російський танк і орієнтовно 6736 БМП й багато іншої техніки ворога.
- За даними британської розвідки, держава-агресорка перекидає на фронт застарілі Т-62 та БТР-50. Росія робить це для того, аби хоч якось компенсувати колосальні втрати.
- До речі, спробу окупантів штурмувати Вугледар називають найбільшою танковою битвою цієї війни і найбільшою поразкою росіян. За даними західних аналітиків, окупанти втратили під час наступу нову броньовану техніку.
- Поля біля Вугледара буквально всіяні корпусами знищеної бронетехніки росіян: підірвані на мінах, уражені артилерією та знищені протитанковими ракетами.