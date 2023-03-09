Навіть вогнегасника нема: росіяни голіруч гасили пожежу в БМП

Міф про "другу армію світу" ЗСУ розбили уже давно, як і бронетанковий парк ворога. Воювати росіянам стає дедалі складніше: розконсервована техніка у плачевному стані. Так, окупантам буквально голіруч доводиться гасити займання своєї техніки, немає елементарного – вогнегасників.

Та здається, самих загарбників це аж ніяк не бентежить, відповідне відео, де вони намагаються приборкати вогонь у БМП, вони оприлюднили у соцмережах самі ж, інформує 24 Канал.

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На відео видно, як усередині однієї з російських БМП спалахує пожежа, і окупантам не залишається нічого іншого, як засипати вогонь звичайною землею.

Очевидно, саме так і працює система автоматичного пожежогасіння у російському БМП.

Як гасили займання БМП окупанти: відео

При цьому в окупантів не знайшлось ні лопати, ні відра, тож пісок довелося передавати один одному з рук до рук.

Чи вдалось росіянам впоратись із пожежею таким креативним способом – не відомо.

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