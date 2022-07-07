Вони планували 4 котли, – Левін про черговий провал російської армії

збройні сили росії планували влаштувати нашим мужнім захисникам на Сході України декілька котлів. Однак російським загарбникам не вдався жоден з них завдяки професійності українського командування та військовим.

Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Ігаль Левін. За його словами, після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська російські загарбники намагатимуться просуватись далі – на Слов'янськ і Краматорськ.

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російські збройні сили планували 4 котли

За його словами, перспективи оборони Слов'янська та Краматорська відомі тільки командирам на місцях, оскільки вони володіють всією необхідною інформацією. Однак якщо дивитись на тенденції, то бачимо, що командування Збройних Сил України діє справді грамотно та професійно.

Жоден з котлів, які планували збройні сили росії на Сході України, не вдався. Водночас нагадаю, що вони планували мінімум 4 котли,

– заявив Левін.

Як він розповів, один – гігантський, аби захопити весь Донбас. Згодом трохи менший – наступати з боку Ізюма, потім ще менший – перетнути Сіверський Донець, і зовсім маленький – Сєвєродонецьк.

Найважливіше – люди, а не території

Левін наголосив, що російським загарбникам не вдалось зробити жодного котла. Водночас це говорить про те, що наші підрозділи збережені.

Це дуже значуще, оскільки на війні важливо не займати територію або місто (територія – це актив, який приходить і відходить), а нищити ворожі війська, зберігаючи при цьому свої,

– зазначив Левін.

Він підкреслив, що людей, які загинули, не можна повернути, на відміну від захоплених ворогом територій. Крім того, створити цілі частини, батальйони або бригади дуже важко й займає багато часу.

Українське командування діє грамотно

Тобто неможливо на пустому місці створити за 1 день чи 1 тиждень бригаду, оскільки це займає місяці, а інколи навіть роки. Тому, як наголосив військовий експерт, ми повинні знищувати частини ворога. Водночас збройним силам росії не вдалось знищити чи оточити частини ЗСУ.

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"Командування, Генштаб України діють максимально грамотно – зберігають усі батальйони, бригади й частини. Виводять їх на нові позиції", – підкреслив Левін.

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