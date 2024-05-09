Росіяни щось планують: чому в Чернігові закрили Центральний ринок і просять реагувати на тривогу

Із самого ранку 9 травня у Чернігові припинив працювати Центральний ринок, а дітей з школи №1 відправили на дистанційне навчання. Міська влада пояснила, з чим пов'язані такі обмеження.

Крім того, у середмісті Чернігова працюють патрулі, які закликають підприємців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Існує ризик, що окупанти на свій "день побєди" готують черговий цинічний злочин.

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Чернігівчан попередили про загрозу

Про це зранку заявив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. У своєму телеграмі він закликав чернігівчан уникати скупчень людей і не перебувати поблизу об'єктів критичної інфраструктури, оскільки ворог планує їх атакувати.

Після попередження від Брижинського відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Саме на ньому ухвалили рішення про оповіщення підприємців, які працюють у центральній частині міста.

Також на заклик голови МВА відреагувала дирекція школи номер один – і розпустила дітей по домівках.

Водночас у пресслужбі Брижинського на запит журналістів розповіли, що жодних наказів щодо закриття шкіл та ринку МВА не надавала.

Під загрозою телевежа

Журналісти Суспільного поспілкувалися також із начальником департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергієм Болдирєвим. Він розказав, що сьогодні вранці надійшла інформація про можливий удар по телевежі в Чернігові. Оскільки раніше росіяни завдали подібні удари по телевежах у Сумах та Харкові, влада цю інформацію проігнорувати не могла.

Саме через це населення, яке проживає поряд із телевежею, просять реагувати на тривогу і відразу спускатися в укриття.

Нагадаємо, що увечері 22 квітня противник вдарив по телевежі у Харкові. Після атаки вежа буквально "склалася" навпіл. Попередньо, по ній влучили ракетою Х-59.

Крім того, під цілеспрямованим ударом росіян опинилися телевежі Харківщини та Сумщини під час ранкової атаки 14 березня.