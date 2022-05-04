Росіяни планують захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк, попри опір ЗСУ, – розвідка Британії

Успішні дії української армії не дозволяють російським військам виконувати заплановане. Попри це ворог таки планує встановити контроль над містами Краматорськ та Сєвєродонецьк.

Про це свідчать дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Росія намагатиметься прорвати позиції ЗСУ на Донбасі.

Важливо Карта бойових дій станом на 4 травня: що відбувається на фронті

Росіяни хочуть таки прорватись на Ізюмському напрямку

Росія має намір вийти за межі Ізюма, щоб захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк,

– кажуть британські розвідники.

Ці міста для росіян є ключовими, адже дозволять встановити військовий контроль над північно-східним Донбасом. Також це дасть змогу створити плацдарм, аби відрізати українські сили в регіоні.

Росія розгорнула 22 БТГр під Ізюмом

Аби просунутись на Ізюмському напрямку, Росія розгорнула під Ізюмом одразу 22 батальйонні тактичні групи.

Що кажуть про ситуацію на фронті у Генштабі ЗСУ

У Генштабі підтверджують: головні зусилля ворог зосереджує на наступі у Східній операційній зоні. Мета росіян – встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною, а також утримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

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Коротко ситуація по напрямках:

Донецький та Таврійський : тривають штурмові дії у районі Попасної. Також ворог наступає у районі Шедриголового. Росіяни спробували атакувати у напрямку Оріхова, проте це успіху не мало.

: тривають штурмові дії у районі Попасної. Також ворог наступає у районі Шедриголового. Росіяни спробували атакувати у напрямку Оріхова, проте це успіху не мало. Тримаються оборонці Маріуполя на "Азовсталі". Ворог завдає нищівних ударів по заводу.

Слобожанський напрямок: росіяни обстрілювали Харків та селище Протопопівка. В районі Кутузовки та Олександрівки вели повітряну розвідку.

росіяни обстрілювали Харків та селище Протопопівка. В районі Кутузовки та Олександрівки вели повітряну розвідку. Південнобузький напрямок: російські війська обстрілюють українські позиції, прагнучи знищити фортифікаційне обладнання. Танки вони використовують майже по всій лінії зіткнення.

російські війська обстрілюють українські позиції, прагнучи знищити фортифікаційне обладнання. Танки вони використовують майже по всій лінії зіткнення. Сіверський напрям: Росія розгорнула свої підрозділи у автомобільних пунктах пропуску Брянської області – у "Нових Юрковичах", "Погарі" та "Ломаковці".

Росія розгорнула свої підрозділи у автомобільних пунктах пропуску Брянської області – у "Нових Юрковичах", "Погарі" та "Ломаковці". Бессарабський напрям: ситуація напружена, проте – контрольована.

ситуація напружена, проте – контрольована. Поліський та Волинський напрями – без значних змін.

Раніше британські розвідники повідомили про виснаження елітних підрозділів Росії

Зазначимо, що кілька днів тому британська розвідка повідомляла про виснаження деяких елітних військових підрозділів Росії. На їх відновлення, кажуть фахівці, потрібні роки. На початку війни в Україні Москва задіяла 120 БТГр, а це становить 65% від усієї наземної бойової сили.

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