Росіяни побачили, тут – зовсім інші люди, які захищають кожну вулицю, кожне поле, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що росіяни вже побачили, наскільки українців від них відрізняються. Наш народ ніколи нікому не підкориться та продовжить боротися за кожен клаптик своєї землі.

Протягом двох місяців вторгнення жителі України демонструють впевненість у собі та у власній державі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за 25 квітня.

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Війна всього народу без виключень

Під час повномасштабного вторгнення українці та українки вкотре проявили справжню масову готовність захищати батьківщину. Ця війна вже стала по-справжньому народною для всієї України. За словами президента, важливим є й те, що вторгнення показало – на всій території держави українська ідея однаково сильна.

Вони побачили, це – зовсім інша держава. Тут – зовсім інші люди. Люди, які впевнені в собі. Які вірять у свою державу. Які вміють поважати інших, бо поважають себе. Які не хочуть захоплювати чуже, але не віддадуть нічого свого. Які будуть захищати кожне місто, кожну вулицю, кожне поле,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він додав, що протягом двох місяців бойових дій відзначені державними нагородами вже 9 тисяч 781 захисник України. А ось найвизначнішу нагороду, звання Герой України, присвоєно вже 142 нашим захисникам.

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