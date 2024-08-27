Росіяни побудували вже четверту понтонну переправу через річку Сейм у Курській області

Не так давно ЗСУ розбили всі мости річку Сейм у Курській області. Через це росіяни змушені будувати понтонні переправи, щоб перебратися на інший берег.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, в котлі на Курщині можуть опинитися до 3 тисяч російських військових. Відомо, що нову переправу спорудили в селі Зване.

Дивіться також Курська операція зупинила окупацію Харківщини, – Зеленський

Росіяни будують нові переправи через річку Сейм

Російські війська побудували вже четверту понтонну переправу через річку Сейм в Курській області. Про це свідчать нові супутникові знімки.

Росіяни побудували четверту переправу через річку Сейм / Фото "Радіо Свобода"

Знімок нової понтонної переправи було зроблено 26 серпня, її було споруджено в селі Зване, що розташоване за два кілометри вниз та течією річки Сейм від стаціонарного моста, який ранішу був серйозно пошкоджений внаслідок атаки ЗСУ.

Зауважимо, що попередні понтонні переправи були побудовані в селі Кариж, що розташоване між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.

Зауважимо, що за словами Володимира Зеленського, Курська операція демонструє істинні наміри Путіна. Зокрема те, що диктатору важливіше захопити місто про яке пересічний росіянин ніколи не чув, ніж захистити власне населення.